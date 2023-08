Attaccante giamaicano per la Salernitana: ingaggiato Trivante Stewart

Ferragosto apre le porte ad un nuovo ingaggio per i granata. Il direttore sportivo De Sanctis consegna a Sousa l'attaccante Trivante Stewart.

La scheda

Trivante Stewart è alto circa 190 centimetri e gioca nel Mount Pleasant. De Sanctis punta su di lui come scommessa, da sgrezzare. Giocatore classe 2000, Stewart ha realizzato 18 gol in 26 presenze la scorsa stagione nel campionato giamaicano, tra stagione regolare e playoff. La Salernitana punta su di lui come operazione di complemento, in attesa che possa sbocciare anche in Europa. Per il centravanti titolare , invece, il nome forte è Mohamed Bayo del Lille, nazionale guineano, natali francesi