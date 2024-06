"Vado al Massimo": la Salernitana è vicinissima all'ingaggio del bomber Coda

Massimo Coda è vicinissimo al ritorno in maglia granata. La voglia di Salernitana gliel'ha fatta venire Gianluca Petrachi, il direttore sportivo che ha l'arduo compito di dare volti nuovi e soprattutto i gol all'attaacco della Bersagliera. Coda ha 35 anni e mezzo - 36 candeline le spegnerà a novembre - ma non ha mai smesso di gonfiare la rete. In Serie B è diventato il tormento delle difese avversarie, tant'è che ha centrato l'obiettivo della promozione in A in due delle ultime tre stagioni.

Il jolly

La Salernitana ne ha uno e sta per calarlo sul tavolo. Al Genoa piace il centrocampista Maggiore e lui, di origini liguri, sarebbe felice non solo di avvicinarsi a casa ma anche di non perdere la Serie A. Uno scambio di cartellini più un indennizzo per il club granata può fare andare a buon fine la trattativa. Fatto Coda, bisogna poi trovargli il partner. Tutino è il grande sogno ma costa un bel po': almeno 5 milioni da versare nelle casse del Cosenza, che ha già fatto il blitz di mercato riscattandolo. Ora ha fatto partire l'asta. Ne occorrono, invece, 8 per ingaggiare il prolifico Brunori, altro cecchino d'area di rigore che il Palermo si fa pagare a peso d'oro. Può esserci un'alternativa a buon mercato ed è Alfredo Donnarumma, che ha già fatto coppia con Coda ai tempi della Salernitana di Menichini. Massimo e Alfredino si intendono a meraviglia e il secondo, dopo la stagione esaltante (più della squadra che la personale) vissuta a Catanzaro, è ritornato alla Ternana per fine prestito ma non vuole assolutamente ripartire dalla Serie C.