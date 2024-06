Petrachi a caccia di gol per la nuova Salernitana: le prossime mosse del diesse

I gol non si inventano ma si comprano. La Salernitana ne ha assoluto bisogno: dopo lo strappo con Dia - l'accordo con i procuratori è sempre più vicino, finalizzato alla cessione -, ha perso attaccanti prolifici e ora la rifondazione della squadra comincia innanzitutto dal reparto avanzato.

Gli identikit

Tutino è stato riscattato dal Cosenza ma non è scontato che resti in Calabria. E' difficile, però, inserirlo in uno scambio di mercato. E' un po' più agevole, invece, impostare una trattativa con il Genoa per arrivare al 36enne e sempre prolifico Massimo Coda. Ha perso la finale playoff per la Serie A con la Cremonese e adesso ritorna al Genoa per fine prestito. Con il Grifone ha ancora un anno di contratto. La Salernitana che lo ha già ammirato da prolifico attaccante insieme a Donnarumma, può mettere sul piatto il cartellino di Giulio Maggiore, che piace al Genoa. Occorrono almeno due attaccanti che segnino senza soluzione di continuità. Alle loro spalle è possibile poi far crescere senza assilli Ikwuemesi, dandogli un'altra chance in Serie B. Non è possibile, però, prescindere da una coppia gol. Un altro cognome segnato sull'agenda di Petrachi è Mendes, attaccante dell'Ascoli dove gioca anche Caligara, allenato da Sottil in passato. Mendes è un ottimo giocatore del quale l'Ascoli ha beneficiato in zona gol. E' accaduto fino a febbraio. Mendes si è infortunato e il Picchio ha pagato dazio, precipitando nei bassifondi della classifica, fino alla retrocessione. Su Mendes (e su Caligara) c'è anche il Palermo. Il Bari ha riscattato Sibilli dal Pisa per 500mila euro. E' un altro usato garantito, giocatore affidabile che ha concluso il campionato in Puglia in doppia cifra.

Chi allena

Nel frattempo la Salernitana stringe per la definizione dell'ingaggio dell'allnatore. Petrachi ha sottoposto a Sottil un contratto biennale. L'allenatore, che proprio in B, ad Ascoli, si era ritagliato un ruolo da protagonista prima di lavorare a Udine tra alterne fortune, porterebbe con sé uno staff collaudato: il suo vice Gianluca Cristaldi, il match analyst Salvatore Gentile, il collaboratore tecnico Jacopo Alberti, il preparatore atletico Cristian Bella. Ci sarebbe anche il mental coach Eugenio Vassalle. Si è riservato qualche ora di tempo per decidere, c'è anche l'Empoli che attende di riempire la casella dell'allenatore. Il progetto Salerno, però, lo intriga e il suo status di allenatore svincolato (lo sarà dopo il 30 giugno, ultimo giorno di contratto con l'Udinese) favorisce l'accelerazione della trattativa, a differenza di Vivarini che è allo stesso modo apprezzato dalla Salernitana ma che deve prima liberarsi dal Catanzaro versando una penale per sciogliere il contratto fino a giugno 2025.