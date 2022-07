Caccia al partner di Bonazzoli: la Salernitana non molla Piatek e Maupay

Ingaggiato Bonazzoli, di proprietà della Sampdoria a titolo definitivo, il diesse granata Morgan De Sanctis deve adesso completare la prima linea. Occorre un altro attaccante. La Salernitana da giorni segue la pista che porta al polacco Krzysztof Piatek, il "pistolero" dell'Herta Berlino. L'ingaggio del giocatore è 3,5 milioni di euro e l'Herta comparteciperebbe accollandosi 1,5 milioni. Il condizionale, però, è d'obbligo perché il Borussia Dortmund deve fronteggiare l'indisponibilità improvvisa di un suo attaccante e potrebbe anche richiedere Piatek a titolo definitivo.

Maupay

Il Brighton, proprietario del cartellino del giocatore francese, fino al 2023, non ha accettato il rilancio della Salernitana, che si era spinta fino a 12 milioni di euro (più 2,5 milioni d'ingaggio al giocatore) per chiudere l'affare Maupay. Dopo l'acquisto del cartellino di Bonazzoli (4,5 milioni di euro alla Sampdoria), dovrebbe chiudere la seconda operazione in prestito e non più a titolo definitivo.

La vecchia lista di Nicola

L'allenatore granata aveva composto in origine una lista formata da quattro cognomi: Pinamonti, Sanabria, Joao Pedro e Henry. Pinamonti resta un obiettivo e la Salernitana lo ha inserito nella categoria degli outsider: lavora sotto traccia come piano alternativo a Piatker, se non riuscisse ad andare a dama. Da alcuni giorni, riflette anche sul profilo di Sam Lammers, un vecchio pallino del club granata e di Castori, l'estate scorsa.