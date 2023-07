Il valzer delle punte, la Salernitana prepara i suoi colpi: è cominciata la carambola in attacco

Il mercato delle punte ha regole a parte: occorrono tempo, soldi, idee. La Salernitana in questo momento riesce a combinare tempo e idee: dopo l'investimento di 18 milioni di euro per riscatti - quello di Dia vale 12 - e rinnovi, deve sfoltire con cessioni o fare cassa per approcciare la prossima trattativa per l'attaccante disponendo di maggiore liquidità. Se al momento tutto ciò non può avvenire perché Dia è legato alla clausola da 25 milioni entro il 20 luglio e perché ci sono poche offerte per Bonazzoli (concreta però la pista con il Verona) e per Simy, De Sanctis può muoversi seguendo la traccia del prestito con diritto di riscatto.

I risvolti

Il diesse granata è stato e resta il primo corteggiatore di Piroe dello Swansea ed a Sousa piace moltissimo anche Dovbyk del Dnipro. La formula dell'ingaggio resta il nodo: la Salernitana può agire al momento in prestito spalmando l'investimento nel tempo. Occhio al Fenerbahce che vuole Zapata dell'Atalanta e occhio alla Dea che si è inserita per Piroe: in Turchia, sponda Fenerbahce, c'è Batshuayi che potrebbe congedarsi e la Salernitana lo ha trattato già la scorsa stagione. Insomma potrebbe anche profilarsi all'orizzonte un effetto carambola ma occorre tempo per comprenderlo. Lo Spezia non ha solo Verde in vetrina ma anche Nzola. L'attaccante angolano, però, attende un'offerta di club che lottano per la medio-alta classifica. Il suo orientamento potrebbe cambiare ad agosto, se le squadre di alto bordo non dovessero bussare alla porta del suo agente. In attesa di capire che cosa accadrà per Dia, la Salernitana cerca anche una prima punta e ha già sondato la disponibilità di Mateta, che deve rilanciarsi dopo un anno avaro di soddisfazioni con il Crystal Palace.