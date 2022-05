Festa per il compleanno granata e trasferta in Austria: cominciano i preparativi

Accadde per il torneo Anglo-Italiano, anni fa: un manipolo di temerari-ultras, a bordo di due camper, seguì la Salernitana nella "trasfertona" Oltremanica. La strada sbagliata e le risate spese durante il viaggio epico fanno parte ormai della leggenda della curva Sud di Salerno. Anni dopo, la soluzione camper potrebbe essere quella più gettonata per seguire la Salernitana nella trasferta delle trasferte, in Austria.

I preparativi

Il club granata ha fissato il proprio quartier generale a Mils, ci saranno alcuni giorni di raduno in sede per le visite mediche e poi il trasferimento in Austria per la prima decade di luglio, più amichevoli internazionali. Seconda parte del ritiro in Italia, in Abruzzo, con tutta probabilità a Rivisondoli.

La festa

Nel frattempo fervono i preparativi per la mega festa granata che servirà non solo a festeggiare di nuovo la salvezza in Serie A ma anche a celebrare i 103 anni di vita della Salernitana. Lo stadio Arechi, oggetto di discussione tra il Comune e il club per il rinnovo della convenzione d'uso, potrebbe essere la location ideale, condivisa sia dalla società sia dagli ultras. I supporter nel frattempo dovrebbero diffondere nelle prossime ore un comunicato stampa attraverso il quale condannano fermamente il lancio di fumogeni, bottigliette di vetro e sediolino in campo, che ha poi determinato la squalifica per un turno del settore Distinti. Sono rammaricati anche per l'incendio di alcuni cumuli di carta usati per la scenografia, scivolati verso i Distinti e incendiati da persone che sono da giorni nel mirino della Digos.