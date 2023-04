Salernitana-Sassuolo, tutti allo stadio: il club granata "convoca" le scuole calcio

Salernitana-Sassuolo sarà non solo l'ennesimo snodo salvezza per la squadra di Paulo Sousa ma anche la festa dei bambini e delle famiglie sugli spalti dello stadio Arechi. Il club granata ha venduto molti mini-abbonamenti e ha abbassato i prezzi dei biglietti. In aggiunta, ha anche chiamato a raccolta i babi tesserati delle scuole calcio locali.

La nota stampa

"L’U.S. Salernitana 1919, con l’obiettivo di coinvolgere attorno al club granata sempre più giovani e le numerose realtà affiliate, è lieta di comunicare che, in occasione della gara Salernitana – Sassuolo in programma sabato 22 aprile ore 15:00, saranno presenti allo Stadio Arechi i tesserati delle Scuole Calcio ufficialmente legate al club granata. Saranno presenti oltre 800 bambini di nove Scuole Calcio affiliate alla Salernitana: ASD Antonio Esposito, Pontecagnano Academy, Cilento Pol. Academy, ASD Vallo di Diano, Gagliotti Bomber Academy, ASD Assocalcio Terzo Tempo, ASD Serre Calcio, ASD Leoncini Gregoriani. I bambini assisteranno al match nel settore Distinti".