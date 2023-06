Biancorosso e granata: spunta l'ipotesi triangolare a Bari, sondata la Juventus

E' già caldissima l'estate granata. In attesa che il valzer delle punte restituisca all'allenatore Sousa il bomber Boulaye Dia oppure due giocatori che insieme abbiano oltre venti gol nei piedi, la Salernitana prepara il programma delle amichevoli. Il Consiglio Federale ha ufficializzato lo start del campionato: in Serie A si comincia il 20 agosto e la squadra granata dal 10 luglio sarà a Rivisondoli, poi dal 28 si trasferirà a Fiuggi.

Il triangolare

Nell'agenda della Salernitana sono state cerchiate in rosso due date: 8 agosto oppure 9 agosto. Il Bari - rivela il quotidiano Il Mattino - è pronto ad organizzare un triangolare come regalo estivo ai propri tifosi. In Puglia è ancora fortissima la delusione per la promozione in Serie A sfumata nella finalissima playoff, dopo il gol del cagliaritano Pavoletti in pieno recupero. Nello stesso tempo, c'è volontà di ripartire e di risvegliare passione ed entusiasmo dell'ambiente. Il Bari, dunque, ha immaginato l'organizzazione del triangolare al quale la Salernitana sarebbe invitata, sfruttando anche i rapporti di gemellaggio storici che legano le due tifoserie. Il cerchio potrebbe essere chiuso ospitando anche la Juventus, reduce proprio in quei giorni dalla tournée americana. L'intermezzo in Puglia si incastrerebbe in un calendario di appuntamenti già abbastanza intasato per la Salernitana: il 5 agosto è in programma la seconda edizione del memorial Iervolino, che il presidente Danilo vuole ospitare allo stadio Arechi; il 13 agosto è fissato il debutto in Coppa Italia.