Batte forte il cuore granata: calciatori della Salernitana testimonial della solidarietà

Kastanos ha dato appuntamento all'11 dicembre. Non è solo il giorno di Fiorentina-Salernitana ma anche la data di un appuntamento benefico, a Torrione. Ribéry, invece, ha contribuito all'acquisto di alcune magliette che lui stesso ha donato. Il ricavato sarà devoluto ai bambini del Mali.

Le iniziative

Kastanos è testimonial dell'associazione GINA. E' un acronimo: significa Grandi Idee Nascono Amando. Aiutandosi con un video pubblicato su Instagram, il centrocampista granata ha dato appuntamento all’11 dicembre. Dalle ore 8 alle 12.30, nella chiesa Santa Maria ad Martyres, a Torrione, sarà possibile donare per aiutare i meno fortunati. Due serie di maglie, inoltre, sono state spedite ai ai bambini del Mali. È accaduto grazie anche al contributo della Salernitana ed in particolare di Franck Ribéry, testimonial speciali dell'iniziativa dei tifosi Peppe Liguori e Antonio De Martino, attraverso la pagina Facebook Aste italiane made in Salerno. Tra pochi giorni, saranno inviate anche scarpe, 100 paia.