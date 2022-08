Mercato granata: Simy fa i capricci, il Benevento aspetta la Salernitana

Bonus, premi, presenze, gol, assist: il contratto di Nwankwo Simy - un gol e mille sbadigli in maglia granata - è infarcito di accessori che fanno lievitare il proprio stipendio a 1,7 milioni di euro lordi. L'attaccante nigeriano è il nodo più stretto del mercato in uscito, il giocatore più difficile da piazzare. Ha nicchiato davanti all'offerta che gli era pervenuta prima dalla Turchia e poi dagli Emirati Arabi, ha messo in stand by l'Ascoli fino a spingere il Picchio a cambiare obiettivo. Ora c'è il Benevento, da giorni.

Lo scenario

La trattativa è stata imbastita dai club sulla base della compartecipazione dell'ingaggio (più o meno, 800mila euro a testa), il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, aveva anche incontrato l'omologo dei sanniti, Pasquale Foggia. Il nodo, però, è rappresentato da una serie di bonus e premi che il giocatore nigeriano vuole riconfermare trasferendosi a Benevento in prestito con diritto di riscatto. Si tratta di dettagli che fanno la differenza e che rischiano di far finire in freezer l'affare. In maglia granata il giocatore nella stagione 2021-2022 percepiva 250mila euro ogni 5 presenze, fino a 25. Realizzare gol e assist, fino a 12, gli avrebbe garantito mezzo milione di euro. Vorrebbe replicare l'impalcatura del suo contratto con la maglia del Benevento ma il club sannita nicchia, frena e spedisce il pallone nella metà campo della Salernitana, che l'anno scorso gli ha garantito anche 250mila euro di premio, da contratto, a salvezza raggiunta in Serie A.