File ai tornelli e biglietti con il trucco: la Salernitana sporge denuncia contro ignoti

Potenziamento dell'impianto di videosorveglianza e giro di vite ai tornelli, alcuni dei quali non sono di ultima generazione e dunque non consentono una lettura veloce (talvolta non la consentono affatto) dei biglietti in formato elettronico. La Questura di Salerno ha segnalato carenze e chiesto di risolvere le anomalie. Si è interfacciata alle altre istituzioni, il Comune di Salerno in particolare, ora alle prese anche con i lavori per l'installazione di altri tornelli. La Salernitana, però, ha strabuzzato gli occhi in queste ore dopo aver preso contezza delle proporzioni allarmanti di un diffuso fenomeno all'imbocco dei tornelli.

Lo scenario

Lo hanno smascherato le forze dell'ordine, al termine di una lunga attività investigativa condotta durante le prime partite casalinghe della Salernitana: sono stati individuati un migliaio di accessi col trucco, cioè con biglietti doppioni o che hanno subito modifiche. Gli esperti del fotoshop sono entrati in azione: si acquista un biglietto - talvolta risale pure a vecchie partite - e lavorando sulle generalità stampate sul titolo d'ingresso si ottiene il "semaforo verde" del tornello, che legge la matrice corretta del tagliando. Gli agenti sono intervenuti, in alcuni casi sono state identificate anche persone, per le quali potrebbe essere emesso il daspo. La Salernitana ne ha preso atto ma non è inerme. Ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti, innanzitutto a tutela della propria immagine che è stata gravemente lesa. Stima anche di aver subito danni per migliaia di euro.

La prevendita

Nel frattempo giovedì 8 settembre dalle ore 10 in prelazione per i possessori di granata card e il 9 settembre dalle ore 12 in forma libera parte la prevendita dei biglietti per assistere a Salernitana-Lecce, in programma allo stadio Arechi venerdì 16 settembre alle ore 20.45. Il club granata ha confermato i prezzi proposti nelle ultime due uscite casalinghe: 22 euro curva Sud, 37 Distinti, 43 tribuna azzurra, 55 per la verde e 80 per la rossa, compresa prevendita. Sono previste riduzioni in tutti i settori, tranne curva Sud, per tifosi over 65, donne e under 14. Dalle ore 10 dell'8 settembre e fino alle ore 23.59 dell'11 settembre (prima o dopo questo lasso di tempo, le richieste non saranno prese in considerazione), potrà essere inviata all'indirizzo e-mail under14lecce@ussalernitana1919.it la richiesta per l'emissione di un biglietto gratuito under 14 per il settore Distinti. Da regolamento, questa tipologia di biglietto va emessa per il 50% delle partite casalinghe della Salernitana e il club ha già inserito in questo novero sia il triangolare estivo sia la partita di Coppa Italia. Può essere emesso un solo biglietto gratuito under 14 per nucleo familiare e deve essere sempre abbinato all'acquisto di un biglietto accompagnatore che deve essere un tagliando a prezzo intero adulto oppure ridotto donna (madre).