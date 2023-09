Il calendario accelera, Salernitana-Frosinone è già scontro salvezza: il prezzo dei biglietti

Il calendario di Serie A non dà tregua, adesso si corre: metabolismo veloce, Salernitana-Frosinone, prossimo turno di campionato, è già dietro l'angolo. Dalle ore 10 di martedì 19 settembre, è cominciata la vendita dei tagliandi per la gara di campionato in programma venerdì 22 settembre alle ore 18:30. E’ possibile acquistare i biglietti online al link https://www.ticketone.it/artist/salernitana/ e presso i punti vendita TicketOne. Per questa partita non è ammesso il cambio utilizzatore per chi acquista il singolo tagliando d’accesso e per i settori locali è fatto divieto di vendita ai residenti nella regione Lazio.

I prezzi

Curva Sud 20 euro, Distinti 35 euro, over 65 e donne 20 euro, gli under 14 pagheranno 10 euro. In tribuna azzurra si pagherà 45 euro, 24 euro per over 65 e donne, 15 euro per gli under 14. In tribuna verde, il costo è 50 euro, 30 euro per over 65 e donne, 20 euro per gli under 14. In tribuna rossa, infine, si pagherà 80 euro, 40 euro per over e donne, 30 euro per gli under 14.