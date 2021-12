Il destino della Salernitana è nelle mani dei trustee: vendita immediata o capolinea

Il 31 dicembre è la deadline. Il destino della Salernitana è appeso ad un filo esile, sottilissimo. La cordata in ballo, quella degli imprenditori meridionali, dovrebbe presentare la propria offerta entro il 30 dicembre. Amici di Cerruti (Agnello tra questi) devono formulare l'offerta entro l'ultimo istante utile, che può essere anche alle ore 23.59 del 31 dicembre, praticamente all'ultimo istante utile.

Il prezzo e il bilancio

Scende inevitabilmente: potrebbe essere dai 20 milioni in giù, ma è tutto nelle mani dei trustee. Sullo sfondo anche un gruppo straniero, a stelle e strisce. Nel frattempo il bilancio al 30 giugno 2021 non è stato ancora approvato. L'amministratore unico Marchetti ha assolto agli obblighi civilistici. Ha depositato il progetto di bilancio presso la sede della società e ha informato i soci sui conti della società. Il codice vivile prevede che possa esserci differimento di 5 giorni, qualora uno dei due soci si dovesse dichiarare non adeguatamente informato o se ci fossero degli impedimenti. Comunque accadrà entro la fine dell'anno.