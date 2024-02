Formazione granata: Liverani sceglie il modulo anti-Monza, poi tutti in ritiro

C'è anche Jerome Boateng nel gruppo di giocatori convocabili e dunque utilizzabili per la sfida al Monza. Il difensore tedesco ha smaltito l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto a lasciare il campo durante Inter-Salernitana, si è allenato, può dare manforte in difesa.

Lo scenario

Liverani non ha ancora sciolto i dubbi sulla composizione della difesa e quindi sul modulo tattico. L'allenatore granata è intenzionato a puntare su Manolas e Fazio in contemporanea, però il loro minutaggio (il greco non gioca dal 29 dicembre e l'argentino non scende in campo dalla trasferta di Napoli) consigliano prudenza o comunque indirizzano le scelte verso un terzetto di stopper, affinché ciascuno copra una fetta di campo meno ampia. Pasalidis potrebbe essere il terzo elemento e Boateng aspetterebbe in panchina, insieme a Pellegrino. Nello stesso tempo, utilizzare tre difensori, dunque il modulo 3-4-2-1, priverebbe la Salernitana di una mezzala e della superiorità numerica a centrocampo. E' in bilico la presenza di Kastanos. Ci saranno, invece, sia Maggiore sia Basic. Bradaric e Zanoli agiranno larghi sulle fasce e potranno farlo da terzini oppure da quarti di centrocampo, in base al modulo. Sarebbero ovviamente terzini, se Liverani dopo gli ultimi allenamenti decidesse di giocare con la difesa a quattro e di inserire pure Kastanos a centrocampo. Weissiman guiderà l'attacco della Salernitana. A sostegno dell'israeliano agirà sicuramente Candreva. L'altra maglia sarà assegnata al termine di un ballottaggio che ancora resiste: duellano Tchaouna e Vignato. La Salernitana anticiperà di un giorno il ritiro pre gara. Dopo l'allenamento del giovedì, la squadra raggiungerà un albergo cittadino per trovare compattezza e concentrazione in vista di una partita delicatissima.