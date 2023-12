Il principe Bohinen e le scelte di Inzaghi: Super Pippo ridisegna il centrocampo granata

C'era una volta un faro ma oggi il suo effetto in campo è sempre più natalizio: Bohinen si "accende" ad intermittenza e la Salernitana a Firenze lo ha perso sia come mediano, che non è, sia da regista, il proprio ruolo naturale. Ora Inzaghi deve stabilire se sacrificarlo sull'altare del modulo tattico o se, al contrario, valorizzarlo trovando uno spartito pro Bohinen, come d'altra parte è accaduto per Candreva.

I dubbi

Bohinen è a proprio agio se gioca in un centrocampo a tre: lui in mezzo a due mediani, che domenica contro il Bologna potrebbero essere Coulibaly e uno tra Maggiore e Legowski. Utilizzarlo ancora nel centrocampo a due significa snaturarlo e perdere anche intensità nei duelli, perché a più riprese - da Reggio Emilia contro il Sassuolo a Firenze - la Salernitana è stata bucata proprio al centro e ha patito l'inserimento degli incursori avversari. Gennaio è vicino e gennaio è il mese del mercato. Bohinen non pare ingolosito da questa prospettiva, nel senso che vorrebbe giocarsi le residue chance salvezza in maglia granata. D'altra parte, le sue prestazioni non sono neppure da faro abbagliante e quindi l'appeal che adesso esercita sui propri corteggiatori non è quello della scorsa estate, quando alla Salernitana arrivò una richiesta del Torino. Adesso l'obiettivo è riappropriarsi del centrocampo e delle sue chiavi con una partita di personalità, qualità e autorevolezza. Emil contro il Bologna avrà uno stimolo in più: tra campionato e coppa, festeggerà cinquanta presenze in maglia granata.