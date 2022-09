Salernitana, il regista Bohinen torna in campo: sospiri e paura in allenamento

Il cerotto taping che gli ha avvolto il ginocchio per precauzione, ieri all'uscita del centro sportivo Mary Rosy, non è un campanello d'allarme ma, al momento, solo una precauzione. Bohinen ha avuto paura di essersi rifatto male. Il giocatore norvegese, tanto atteso dall'allenatore Davide Nicola, è stato schierato in mediana per dispensare idee e giocate, durante la sfida in famiglia alla formazione Primavera.

L'intoppo

Il piede sinistro durante un'azione si è puntato in una zolla. Bohinen ha richiesto l'intervento dei sanitari: per qualche secondo ne ha risentito il ginocchio, una lieve dolenza. Al Mary Rosy nelle prossime ore sarà valutato. C'è comunque cauto ottimismo: Bohinen sarà sollecitato con alcuni esercizi specifici per verificare subito la risposta dell'articolazione. La Salernitana confida in ogni caso di poterlo utilizzare già il 2 ottobre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro il Sassuolo. In difesa, invece, fanno da contraltare le ottime notizie che riguardano Radovanovic e Lovato. Stanno bene, sono guariti, possono giocare con Daniliuc nel terzetto di centrali davanti a Sepe. Il club graata attende anche il ritorno di Bronn dall'impegno con la Nazionale. Il giocatore sarà in ballottaggio con Radovanovic e Daniliuc, invece, potrebbe essere spostato a sinistra, se Fazio lamentasse ancora dolore alla caviglia.