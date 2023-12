Alta tensione all'Arechi: la Salernitana perde con il Bologna, esplode la contestazione ultras

La Salernitana perde la partita con il Bologna e gli ultras perdono la pazienza. L'ennesima sconfitta dei granata allo stadio Arechi fa esplodere la contestazione dei tifosi granata, che hanno lasciato la curva Sud (chi è rimasto ha fischiato e respinto la squadra a fine gara) e si sono raggruppati davanti alla tribuna per rivolgere cori rabbiosi all'indirizzo della squadra, dell'allenatore e della società. La salvezza non si raggiunge con un approccio sballato e tanta paura. Remissiva e consegnata all'avversario dal fischio d'inizio, la Salernitana subisce il Bologna già al 5': Costil d'istinto devia in corner il tiro di Freuler. Al 9', però, il Bologna è già in vantaggio: l'incursione di Posch sull destra termina con il tiro che il portiere granata respinge sulle gambe di Zirkzee che in tap-in fa gol.

La timida reazione e il raddoppio

La Salernitana ha un timido risveglio pochi minuti dopo il vantaggio felsineo. Sull'asse Candreva-Bradaric, costruisce una conclusione affilata di sinistro del terzino croato che viene deviata da Dia. A pochi passi dalla rete, la difesa bolognese salva sulla linea e strozza l'urlo in gola ai tifosi della Salernitana. "Lotta e vinci insieme a noi", canta la curva Sud Siberiano. La Salernitana, però, è in bambola, prigioniera delle proprie paure. Al 20' fa tutto Lovato: diventa involontario e maldestro assist man dello 0-2 ospite, quando sbaglia la misura del retropassaggio a Costil. Sulla traiettoria si inserisce Zirkzee che dribbla Costil e deposita in rete. Errore gravissimo, la Salernitana è alle corde. Inzaghi manda Tchaouna a riscaldarsi (che entrerà al 34' al posto di Lovato, fischiaro) e ci prova Dia al 24' ma la mira è sbilenca.

I "cinque minuti" di Dia

La Salernitana recrimina per una spinta subita in area da Candreva al 42'. L'arbitro Sozza lascia proseguire e neppure il Var gli segnala condotta irregolare. Poi dopo un giro di lancette il direttore di gara grazia anche Dia quando punisce con il cartellino giallo l'attaccante senegalese che scalcia Saelemaekers sotto la panchina granata. In mezzo, l'assist di Candreva per Dia che calcia al volo ma è murato dai difensori rossoblu.

La ripresa

Inzaghi lascia nello spogliatoio Mazzocchi e sceglie Daniliuc dal 1'. Al 6' la Salernitana ha l'occasionissima per riaprire la partita. Dia recupera in contrasto il pallone a centrocampo, Legowski glielo restituisce e sempre Dia inventa un assist al bacio per Ikwuemesi che spreca tutto al cospetto di Skorupski: neppure un tiro ma una specie di conclusione strozzata, un passaggio verso il portiere dei felsinei, calciando probabilmente più erba che pallone. Bordate di fischi anche per Ikwuemesi, rimpiazzato da Simy, e per Legowski, sostituito da Maggiore.

La contestazione e il ruggito di Nwankwo

I decibel della curva Sud Siberiano si alzano per contestare la squadra. La contestazione è diretta ai calciatori. "Mercenari", urlano gli ultras e poi proseguono con "Andate a lavorare e vergognatevi". Nel frattempo il Bologna colpisce il palo con Ferguson, dopo la deviazione di Costil, e sfiora lo 0-3 con Moro. I supporter granata rimuovono anche tutti gl striscioni in segno di protesta. E poi altri cori all'indirizzo del presidente Iervolino, invitandolo a cambiare, sterzare. Mentre gli ultras stanno lasciando la curva Sud in segno di protesta per dirigersi all'esterno della tribuna e far esplodere la propria rabbia, Simy scarica in rete, di piatto, alle spalle di Skorupski al 31', rifornito da un assist di Candreva. Che poi Inzaghi sfila dalla contesa al 37', tra le proteste di Mast'Antonio. Al suo posto c'è Kastanos. Nel caos generale (Fazio espulso dalla panchina), la Salernitana ha anche l'occasionissima per il 2-2 ma Daniliuc sceglie l'assist anziché il tiro, in area piccola. Poi spreca anche Pirola di testa, su cross di Tchaouna. L'ultimo jolly è per Simy che tira sbilenco.