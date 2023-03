Pareggio all'Arechi contro il Bologna: la Salernitana rimanda la svolta salvezza

La svolta salvezza è rimandata: la Salernitana scappa via due volte e due volte il Bologna la riprende. Il pareggio casalingo, che allunga la striscia di risultati utili, è un mattoncino per la salvezza ma non l'architrave. Anzi, domenica 19 marzo il Verona farà visita alla Sampdoria e il 2 aprile, a La Spezia, la squadra di Paulo Sousa è attesa da un altro spareggio. Non basta la zampata di Boulaye Dia - decimo gol stagionale -, perché il Bologna ha giocato una partita intensa, di pressione e di velocità, ha messo in difficoltà la Salernitana e ha meritato il 2-2 raccolto allo stadio Arechi.

La tattica

Undici su undici: dalle luci di San Siro al sole del tramonto di Salerno, la formazione non cambia. Per la partita che può diventare pietra miliare della salvezza, Paulo Sousa conferma il modulo 4-2-3-1, schiera Dia centravanti e Kastanos sottopunta. Candreva fluttua tra mediana e trequarti, Bohinen è il faro di centrocampo, Coulibaly il mediano, Mazzocchi e Bradaric gli stantuffi di fascia. Davanti a Ochoa, la consueta lina difensiva composta da Daniliuc, Gyomber e Pirola. Thiago Motta, invece, sceglie altri giocatori sulla trequarti: ai fianci di Ferguson non ci sono Orsolini e Soriano ma Aebischer e Kyriakopoulos.

La cronaca

Il Bologna pressa forte ma la Salernitana ragiona, supera la prima linea di contrasto emiliana e riparte. La partita si accende già al 6'. Scavalla Mazzocchi, Dia va fianco a fianco con Soumaoro che concede corner. I granata lo battono corto per Candreva che scodella sul primo palo. Si fionda Pirola e con perfetta scelta di tempo, di testa, fa gol. Salernitana in vantaggio al 7'. Mazzocchi dà e Mazzocchi toglie (un bel po'): dapprima fila via sulla corsia destra con un gioco di prestigio ai danni di Lucumi, poi ha sul destro e in fuga il pallone del possibile 2-0 ma eccede con un pallonetto bloccato da Skorupski anziché servire Candreva tutto solo in area di rigore. Il Bologna non perdona e dopo un minuto, al 12', va in gol con un colpo di testa in tuffo di Ferguson. Gol subito a difesa schierata, dopo il cross dalla sinistra offensiva degli emiliani. Che poi rischiano il calcio di rigore al 19': cross di Coulibaly, corpo o braccio in ribattuta. La Salernitana invoca il penalty, l'arbitro lascia proseguire. Poi il "gol" - tra virgolette perché vale quanto una rete - lo realizza Norbert Gyomber in clamorosa azione difensiva. Il Bologna spacca il centrocampo granata con una velocissima azione in contropiede. Moro finta di concludere con il destro, si porta il pallone sul sinistro ma lo stopper slovacco lo ferma sul più bello. 18.600 applausi al 22'. Altro episodio dubbio al 41', stavolta in area granata: contatto Bradaric-Posch, Pairettio attende comunicazione dal Var e poi opta per il nulla di fatto. Nessun rigore, sospiro di sollievo per la Salernitana.

La ripresa e Re Mida

Dopo 9' di difficoltà tattiche, Paulo Sousa chiama a sé Piatek e Vilhena. Gli fanno spazio Kastanos e Vilhena. Ci prova subito Piatek al 15', innescato da Bradaric: conclusione di destro, pallone diretto al palo alla sinistra di Skorupski, fuori di un soffio. E' sveglia la Salernitana, attacca sotto la Sud. Due palle gol in un giro di lancette: dapprima Candreva crossa per Piatek ma il pistolero è mezzo metro indietro, poi Piatek è generoso e serve l'assist a Dia che spreca davanti a Skorupski. Ma poi torna Re Mida e si fa perdonare. Ancora calcio d'angolo, mischione, il centravanti senegalese prende la mira e con l'aiuto di una deviazione bolognese fa 2-1 al 19'. La riposta di Motta è Arnautovic e Orsolini al posto di Barrow ed Aebischer. Esce anche Mazzocchi, acciaccato. Al suo posto c'è Sambia e la fascia da capitano passa sul braccio di Candreva. Subito un calcio di punizione battuto corto, incornata di Piatek ma Skorupski blocca a terra. Il Bologna non è domo, anzi ribatte colpo su colpo: al 24', veloce triangolazione sulla trequarti, si libera al tiro Ferguson: alto di mezzo metro. E' la prova generale del 2-2: calcio d'angolo battuto con il mancino a rientrare, Lykogiannis salta più alto e lesto di tutti e insacca al 28'. Si fa male Arnautovic e Motta rimedia con Sansone. Poi Soriano rileva Kyriakopoulos. Per l'assalto finale, Sousa aumenta l'altezza della Salernitana: nella mischia anche Fazio e Botheim. Subito un calcio d'angolo, subito un tiro di Sambia: mezzo metro fuori.