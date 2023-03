Lo Spezia perde la partita e Nzola, jolly granata all'Arechi: formazioni di Salernitana-Bologna

Entra nel vivo la lotta salvezza. Venerdì, nell'anticipo di campionato, lo Spezia è stato battuto dal Sassuolo e il proprio centravanti, Nzola, è stato ammonito. Era diffidato e salterà Spezia-Salernitana del 2 aprile. Passo falso anche dell'Empoli, rimontato a Bergamo. La Salernitana, incitata da 17mila spettatatori deve battere il Bologna per svoltare verso la salvezza. I granata scenderanno in campo prima del Verona, a propria volta impegnata a Marassi contro la Sampdoria.

L'intrigo Champions

Tiene banco anche il fischio d'inizio di Salernitana-Inter. I nerazzurri saranno impegnati in Champions League l'11 aprile a Lisbona contro il Benfica. Possono chiedere di anticipare Salernitana-Inter dall'8 aprile al 7 aprile. Napoli e Milan, che si affronteranno nel derby dei quarti di Champions, sono orientate a fare altrettanto. In ballo, però, c'è il Venerdì Santo, destinato alla Via Crucis. Le tv non hanno fatto resistenza: si ragionerebbe su tre slot di orario (17, 19 e ore 21) ma è tutto ancora sub iudice.

Formazioni Salernitana-Bologna

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Lassana Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.

In panchina: Fiorillo, Sepe, Bronn, Lovato, Sambia, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Vilhena, Piatek, Botheim, Bonazzoli, Valencia. Allenatore: Paulo Sousa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Moro; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow.

In panchina: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lykogiannis, Sosa, Aebischer, Pyyhtia, Medel, Arnautovic, Sansone, Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.