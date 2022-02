E' il giorno di Salernitana-Bologna: i granata devono vincere

C'è solo la vittoria, strada obbligata per la Salernitana. I granata oggi devono battere il Bologna per continuare ad alimentare il sogno salvezza. L'operazione di disturbo l'ha perfezionata ieri il Genoa: ha imposto lo 0-0 ai campioni d'Italia dell'Inter, ha rastrellato un punticino. La Salernitana, però, deve guardare solo in casa propria: artefice del proprio destino, la squadra allenata da Davide Nicola non ha alternative al successo casalingo che manca da tanto, troppo tempo, precisamente dal 2 ottobre, proprio contro il Genoa. L'infermeria ha il lampeggiante che si accende ad intermittenza: dopo il ko di Radovanovic, è in bilico anche Bonazzoli e forse neppure Verdi, ispirato ex di turno, partirà dal 1'. Per questo motivo, Nicola potrebbe schierare una squadra impeto e assalto: Ribéry alle spalle di Djuric, Obi in posizione di guastatore.

La probabile formazione

SALERNITANA (4-4-1-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Obi, L. Coulibaly, Ederson, Kastanos; Ribèry; Djuric. A disposizione: Belec, Jaroszynski, Veseli, Bonazzoli, Verdi, Di Tacchio, Bohinen, Gyomber, Gagliolo, Mikael, Perotti, Mousset. Allenatore: Davide Nicola

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow. A disposizione; Bardi, Binks, Kasius, Soumaoro, Viola, Soriano, Vignato, Pyythia, Aebischer, Dijks, Sansone, Falcinelli. Allenatore: Sinisa Mihajlovic