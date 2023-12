E' vietato sbagliare, granata all'attacco: le formazioni di Salernitana-Bologna

La Salernitana è arrivata all'ennesimo bivio del suo campionato: allo stadio Arechi, davanti a circa 18mila spettatori, deve battere il Bologna per restare in scia salvezza. Le altre pericolanti sono ancora a distanza ridotta: una vittoria cambierebbe l'aria granata. Se infatti la squadra di Inzaghi riuscisse a fare il colpaccio casalingo aggancerebbe il Verona e l'Empoli a quota 11, in attesa poi della partita dei toscani, lunedì. E' stata una settimana delicata, scandita non solo dalla preparazione tecnica ma anche dalle parole di De Sanctis sul rimpianto per non aver ceduto Dia in estate e dalla visita del presidente Iervolino alla squadra. Ora tocca ai calciatori, reduci dal ritiro anticipato a Paestum per trovare compattezza e serenità. Inzaghi ha detto: "Possiamo replicare la partita giocata contro la Lazio". I tifosi aspettano la vittoria per credere ancora nella salvezza. Fischio d'inizio alle ore 18.

Le formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Ikwuemesi. A disp: Fiorillo, Salvati, Daniliuc, Fazio, Bronn, Sambia, Martegani, Bohinen, Legowski, Kastanos, Cabral, Tchaouna, Botheim, Simy. All: Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Lykogiannis; Zirkzee. A disp: Bagnolini, Ravaglia, Kristiansen, Fabbian, Moro, Urbanski, Saelemaekers, Van Hooijdonk. All: Motta.