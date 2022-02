Salernitana, senti Mihajlovic: "Sabatini sta facendo un lavoro stupendo"

L'esperto Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, sarà avversario dei granata il 26 febbraio allo stadio Arechi. La Bersagliera ha assoluto bisogno di vittorie. Sabatini era nell'altra metà campo, nel match d'andata. Mihajlovic ha fatto i complimenti al diesse granata.

La presentazione

"Rimango positivo, come sono sempre stato, sapendo che andiamo a giocare in una città stupenda come Salerno, dove Sabatini ha fatto un lavoro stupendo - ha detto - A me piace la gente del sud e spero che la Salernitana si salvi, vincendo tutte le partite, ma partendo da dopodomani. Loro andranno in campo e si giocheranno la vita, faranno di tutto per portare a casa il risultato in un ambiente caldo a cui non siamo più molto abituati a causa della pandemia. Noi stiamo uscendo da una situazione difficile e dobbiamo confermarci. Abbiamo meno tempo per preparare la partita ma quando si vince l'entusiasmo fa crescere la fiducia. Sappiamo di poterli mettere in difficoltà".