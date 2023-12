La Salernitana chiede aiuto allo stadio Arechi: obbligo vittoria contro il Bologna

Il Verona ha pareggiato contro la Lazio e muove la propria classifica: 11 punti, in coabitazione con l'Empoli. La Salernitana è a quota 8 e attende - arrabbiata e vogliosa di riscatto - il Bologna allo stadio Arechi. Ci saranno circa 18mila tifosi sugli spalti. I granata, attraverso l'allenatore Inzaghi, chiedono aiuto al pubblico per spuntarla con la vittoria in tasca in questa delicata partita che mette in palio un altro pezzo di salvezza.

La presentazione

"Ho ringraziato personalmente il presidente, quando viene lui ci dà una marcia in più. Ha fatto un bellissimo discorso alla squadra e spero che i ragazzi abbiamo compreso bene. La sua presenza deve essere da sprone per la squadra per fare una partita intensa come quella contro la Lazio. Sono convinto che la Salernitana risponderà presente". Dia in che modo ha metabolizzato le parole del direttore sportivo? "Non sono preoccupato, non torno indietro, non voglio pensare alle parole e ai discorsi. Abbiamo fatto quattro punti in tre partite e se continuassimo così, ci salveremmo. I titoli di giornale a volte sono enfatizzati. Il ds ha portato un messaggio di distensione e serenità". In attacco Inzaghi ha il dubbio Ikwuemesi che ha avuto un problema al piede. Che cosa accadrà? "Ikwuemesi ha preso una botta ma oggi si è allenato, in avanti ho l'imbarazzo della scelta, non so chi giocherà ma ho cambi eccezionali, sta a me mettere in campo quelli che penso possano iniziare. Giocheremo con due trequartisti e una punta che per me o è Ikewuemesi o Simy: deve avere peso. Vediamo come si sveglia Charles, ma con Simy sono in una botte di ferro". Poi la propria area di rigore: "Difensivamente dobbiamo migliroare come sqiuadra e come pressione sulla palla. Ho sei difensori che possono alternarsi e può giocare chiunque. Prendo l'esempio di Pirola che ha sempre giocato. Gioca chi merita e in base a come ci si allena in settimana. E' evidente che per salvarsi dobbiamo subire meno gol. Sono arrivato da poco, sappiamo da dove sono partito e quindi c'è tanto lavoro da fare. E' chiaro che se ci si sofferma su Firenze, resta la preoccupazione ma io non sono preoccupato, perché guardo le ultme tre partite e faccio una valutazione più ampia. Da quando sono arrivato io, abbiamo sbagliato solo il primo tempo di Firenze. Dobbiamo fare la partita perfetta e non sbagliare nulla, come contro la Lazio. Io credo che faremo una grande partita". Il Bologna come modello: "Alla stegua della Fiorentina, questa è una società che ha sofferto, che si è strutturata con lo stesso allenatore e che adesso si diverte. Magari ha qualcosa in più di noi, ma noi abbiamo il nostro stadio, la nostra gente e sarà dura anche per loro". Che cosa accadrà a cerntrocampo? "Non è per una mezza partita sbagliata che possiamo bocciare tutti altrimenti mettiamo sempre tutto in discussione. Chi ha continuità avete visto che gioca, ci sono anche ragazzi giovani. Dobbiamo sbagliare il meno possibile". Il Verona ha pareggiato con la Lazio ma tutti restano alla portata: "Voglio vedere una squadra che lotta. Mi hanno dimostrato di che pasta sono fatti contro il Sassuolo e contro la Lazio. Voglio questo spirito, una squadra che impari anche dai propri errori e non li ripete. Anche vincendo partite sporche non giocate benissimo possiamo arrivare al nostro sogno salvezza. Ad inizio settimana ho cominciato facendo vedere ai ragazzi la partita con la Lazio e quello che sono in grado di fare. Qui già siamo in un ambiente molto negativo e li ho incoraggiati per far vedere quello che sono in grado di fare. Loro mi hanno confermato che a Firenze è stata solo una battuta d'arresto e io sono convinto che sapremo ripetere la grande prestazione fornita contro la Lazio poche settimane fa".