Gli ultras della Salernitana a passo di Bersagliera, lo striscione: "GiochiamocelA"

Squadra in casa Salernitana

Vernice nera su metri di carta: lo striscione è stato esposto dagli ultras della Salernitana in tutta la città. E' l'invito a credere ferocemente e follemente nella salvezza, un messaggio recapitato ai giocatori, alla vigilia della sfida al Bologna.

Il testo

"Vada come vada, noi ci saremo sempre. D'ora in avanti,.venderemo cara la pelle. GiochiamocelA". Prosegue spedita la prevendita dei biglietti per assistere alla partita casalinga di domani, 26 febbraio alle ore 15. Davide Nicola con il dubbio Bonazzoli.