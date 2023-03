La Salernitana fa un passo avanti, la voce dei tifosi: "Pari giusto contro un super Bologna"

Granata in vantaggio due volte e ripresi due volte dall Bologna allo stadio Arechi. E' stata una partita vivace, intensa, che la Salernitana ha anche rischiato di perdere. I supporter del cavalluccio marino intascano il punto, riflettono sulla necessità di ricaricare le batterie nella prossima pausa di campionato e aggiornano i conteggi per la salvezza

La voce dei tifosi

Antonio Positano: "Un mezzo passo indietro rispetto alla partita di San Siro, comunque un punto che fa classifica e avvicina il nostro obiettivo. Non abbiamo visto un buon Bohinen. A centrocampo abbiamo subito l’organizzazione del Bologna e solo qualche volta siamo riusciti ad uscire alla nostra maniera. Ora ricarichiamo le pile per il rush finale". Mimmo Rinaldi: "Mi sto domandando:ti è piaciuta la Salernitana? Risponderei nì. L'avversario era tosto davvero ma per lunghi tratti lo abbiamo atteso senza pressare alti. Risultato? Avevano il pallone sempre loro, hanno vinto tutti i rimpalli. C'era un signor arbitro che come il padre cambia il regolamento in corsa. Oggi abbiamo guadagnato un punto sullo Spezia e se la Samp ci confeziona la zeppola, ci facciamo una sosta in grazia di Dio. Sarà fondamentale la trasferta di La Spezia. Sono certo, però, di una cosa: queste partite un mese fa ce le saremmo sognati. La mentalità è cambiata. Chi entra - vedi Sambia - entra con una incredibile fame di fare bene". Mario De Rogatis: "Poteva essere la svolta salvezza, con + 5 sullo Spezia prima dello spareggio salvezza, ma così non è stato. Non soffermiamoci sul rimpianto dei mancati 3 punti, perché il Bologna è davvero una buona squadra. Abbiamo ancora difficoltà nell'assimilare il giro ed il possesso palla sposati da Sousa, soprattutto nell'impostazione del gioco dei tre centrali difensivi, ma siamo sulla buona strada. Credo che il rientro di Fazio sarà fondamentale in proposito. Il centrocampo era sottotono e la squadra ne ha risentito. Ma mi soffermerei sulle notizie positive: la quarta di fila senza sconfitte e la squalifica di Nzola nel big match di La Spezia". Paolo Toscano: "Dispiace tantissimo non aver vinto questa partita. Abbiamo sciupato diverse occasioni da gol e, magari, con maggiore attenzione potevamo evitare di prendere gol. Ormai la salvezza è quasi vicina e continuando a giocare così possiamo stare sereni". Ciro Troise: "Un vero peccato: abbiamo preso due reti da angolo, praticamente gli unici tiri nello specchio della partita da parte del Bologna. Un punto in più, una partita in meno" .