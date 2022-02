Messaggio pro Ucraina, la voce dei tifosi granata: "Un punto nello stadio allagato"

Lo sguardo rivolto alla guerra in Ucraina (esposto il cartello "Stop war" dal club Mai Sola di Fratte) e gli occhi imploranti verso il cielo, nei minuti che hanno preceduto la partita Salernitana-Bologna. La pioggia caduta copiosa ha allagato le strade che circondano lo stadio, molte delle quali già da tempo danneggiate per la presenza di grosse buche. Disagi anche ai tornelli: ai varchi d'ingresso di tribuna, alcuni tifosi hanno segnalato pavimento scivoloso o non asfaltato con il conseguente ristagno d'acqua. Era allagato anche il gabbiotto del match analyst del Bologna, in tribuna stampa. Infine la segnalazione nei Distinti: "L'acqua cadeva a secchi dall'anello superiore".

La partita e la voce dei tifosi

Il commento di Mario De Rogatis: "Un'altra occasione sprecata, abbiamo la stessa media punti del Genoa nell'ultimo mese, con quattro pareggi consecutivi. Stiamo crescendo come squadra, inizia a vedersi un impianto di gioco, ma la fortuna non vira più dalla nostra parte, l'evento del rigore è uno scandalo. Purtroppo ha pesato l'assenza di Bonazzoli che ci avrebbe aiutato col pressing alto e le finalizzazioni a rete. Ora ci attende un calendario duro, ma dobbiamo necessariamente fare sei punti dai due recuperi". Le considerazioni di Mimmo Rinaldi: "Ci è mancata la cattiveria di chi deve e vuole restare in A. Sembrava che volessimo arrivare col pallone in porta. Ribery/Verdi: un connubio di poesia calcistica e ammuina pura. Ma alla fine della fiera ha creato più Zortea in 10 minuti che tutti gli altri. Si è sentita l'assenza di Bonazzoli, eccome se si è sentita. E ora che si fa? Niente, si continua ad onorare il campionato giocandocela contro tutto e tutti. Vada come vada. Un'ultima considerazione sulle condizioni dell'Arechi. Oggi sembrava di essere nella succursale delle cascate del Niagara. L'acqua a cascata giù per i gradoni si infiltrava ovunque e scendeva giù per la tromba delle scale e all'anello inferiore. Altro che bomboniera: è un formaggio con i buchi". Paolo Toscano: "Buona prestazione. Bravo l’allenatore a leggere la partita, ma questi punti persi per strada alla fine peseranno come macigni. Abbiamo bisogno dei tre punti e non possiamo permetterci recriminazioni". Ciro Troise è telegrafico: "Putroppo i pareggi non bastano".