Bonazzoli e la Salernitana, incontro chiarificatore: il bivio del "pistolero"

Bonazzoli è un "capitale" dell'attacco granata, un tesoretto che la Salernitana non vorrebbe dissipare: 4 gol in campionato non sono tanti ma neppure pochissimi, in ragione dell'asfitticità offensiva fin qui riscontrata. Il problema è di natura caratteriale: l'attaccante aveva espresso dubbi tecnico-tattici, probabilmente ha ragionato a voce alta e la Salernitana, prima della sfida contro lo Spezia, ha deciso di confinarlo in tribuna, motivandogli la scelta.

Il faccia a faccia

E' in programma nel pomeriggio di oggi, al centro sportivo Mary Rosy. Il direttore sportivo Walter Sabatini, che durante la propria conferenza stampa di presentazione, il 17 gennaio, spiegò che l'instant team costruito non avrebbe potuto curare anche "i dolori del giovane Werther", ha intenzione di dialogare con Bonazzoli e di verificare, "all'ultimo tuffo" com'è abituato a dire, che il calciatore sia definitivamente rientrato nei ranghi, cioè abbia deciso di dedicarsi con testa e cuore alla causa granata, convivendo serenamente con Colantuono, con il gruppo. "Lottiamo insieme", aveva scritto Bonazzoli su Instagram il 31 gennaio, al termine della sessione di riparazione del calciomercato. La Salernitana attende che questo "insieme" si traduca in comportamenti concreti, in campo, sempre. A quel punto Bonazzoli sarà uno degli attaccanti restituiti alla causa, rinforzo di febbraio, a partire dalla delicata trasferta di Marassi, contro il Genoa, che per lui ha il sapore del derby.