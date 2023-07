Il Verona chiama De Sanctis e propone uno scambio per Bonazzoli: la Salernitana ci pensa

Bonazzoli piace ma costa molto. Questo è il succo della chiacchierata (avanzata) di mercato tra il ds della Salernitana, De Sanctis, e il collega dell'Hellas Verona, Sogliano. Gli scaligeri, che nel frattempo sondano anche Mattia Destro, riprovano l'approccio ai granata per ottenere Bonazzoli e riformare in area di rigore la coppia d'attacco con Djuric, quella della Salernitana formato 7%.

Il nodo

E' l'ingaggio di Bonazzoli, che guadagna 1,5 milioni di euro netti. Al lordo "suona" peggio per la società acquirente e per quella che ce l'ha a busta paga: circa 3 milioni. Il Verona, dunque, vorrebbe ingaggiarlo ma chiede alla Salernitana uno sforzo supplementare, cioè la compartecipazione sull'ingaggio. In alternativa, per alleggerire il proprio monte ingaggi, vorrebbe cedere o patrimonializzare (quindi con una cessione a titolo definitivo) piazzando uno tra Tameze e Duda, meglio se fossero entrambi. La Salernitana riflette soprattutto su Tameze, che è stato protagonista negli ultimi due anni di stagioni di buon rendimento e grande continuità: è sceso in campo 39 volte nell'ultimo campionato, compreso lo spareggio salvezza vinto contro lo Spezia, e 40 nel campionato 2021-2022.