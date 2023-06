Nodo Krasnodar: i russi preannunciano ricorso per il granata Botheim

Il Krasnodar va avanti e preannuncia ricorso al TAS di Losanna. Vuole ottenere il maxi risarcimento danni (30 milioni di euro) perché contesta a Botheim, calciatore della Salernitana, lo svincolo non autorizzato. Va subito chiarito che la Salernitana non rischia penalizzazioni in classifica, anzi potrebbe a propria volta rivalersi su Botheim, in caso di sconfitta al TAS.

La nuova tappa

Occorreranno decine di migliaia di euro per istruire il ricorso e molti mesi prima che i giudici di Losanna si pronuncino. Ma il Krasnodar ha deciso che valga la pena tentare, perché in ballo c'è un maxi risarcimento. La prima sentenza della Fifa fu sfavorevole ai russi e scagionò Botheim: nessuna anomalia nel trasferimento alla Salernitana, ritenendosi svincolato. Il club granata punta su Botheim e insieme a Dia lo ha inserito a fine campionato in una prima bozza di lista dei riconfermati, che ovviamente terrà conto delle circostanze di mercato. Dia, com'è noto, può svincolarsi previo pagamento di una clausola risolutiva pari o superiore ai 25 milioni di euro, entro il 20 luglio. Botheim, invece, piace molto al Galatasaray, che propone l'ex Pisa Morutan come contropartita tecnica.