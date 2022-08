Primo allenamento per Dia: la Salernitana ha il suo centravanti

La caccia al centravanti è finita: Boulaye Dia, attaccante senegalese di passaporto francese, in forza al Villarreal, era a bordo dell'aereo atterrato oggi, 17 agosto, alle ore 15 a Napoli-Capodichino. La Salernitana lo ha ottenuto in prestito oneroso (1,5 milioni di euro), più diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni di euro.

Lo scenario

È lui, dunque, il giocatore di stazza che dovrà riempire l'area di rigore e aprire varchi per Botheim e Bonazzoli. Uno dei due sarà la sua "spalla" ma occhio alle sorprese, perché il direttore sportivo del cavalluccio marino, Morgan De Sanctis ha acceso i fari su un'altra trattativa e vuole consegnare all'allenatore Davide Nicola uno tra l'ucraino Dovbyk e il norvegese Larsen, quest'ultimo under, nato nel 2000. Nel frattempo Boulaye Dia ha fatto tappa in un noto albergo cittadino, a pochi metri dallo stadio Arechi, per depositare gli effetti personali e poi si è trasferito al centro sportivo Mary Rosy per il suo primo allenamento. Al Dacia Arena di Udine, in occasione della prima trasferta del campionato, Nicola avrà dunque a disposizione Dia, il centrocampista Maggiore tesserato da pochi giorni, il rientrante Radovanovic. Altra benzina nel serbatoio della salvezza.