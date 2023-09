Tegola Dia, il Senegal prepara il bollettino medico: "Infortunio al retto femorale"

Le notizie dall'Africa arrivano frammentarie ma stavolta sono pessime: Boulaye Dia si è fermato ed è una brutta regola che cade sulla testa della Salernitana.

La nota del Senegal

Ecco il comunicato ufficiale: ""La Federcalcio senegalese ha reso noto che i giocatori Boulaye Dia e Ismaila Sarr, convocati per l'amichevole Senegal-Algeria del 12 settembre 2023, si sono infortunati durante gli allenamenti. Gli esami clinici ed ecografici hanno evidenziato una lesione al muscolo femorale destro nel caso di Boulaye Dia e una lesione al bicipite femorale sinistro nel caso di Ismaila Sarr. I tempi di recupero sono stati stimati in almeno due settimane. I giocatori sono liberi di tornare ai rispettivi club d'appartenenza".

Lo scenario



Al rientro in Italia, il giocatore sarà sottoposto a nuovi esami. È atteso a Salerno dal presidente Iervolino e dal direttore sportivo De Sanctis per un colloquio chiarificatore. Tutto ruota intorno alle motivazioni e all'entusiasmo di Dia, ma anche intorno alla fiducia enorme che il club granata ripone nel proprio centravanti. Dopo la proposta senza indennizzo ma solo con richiesta di prestito avanzata dal Wolverhampton e il no sdegnato della Salernitana, il giocatore aveva messo il broncio e non era stato convocato per la trasferta di Lecce. Poi ha risposto alla convocazione del Senegal e un primo video aveva spaventato i tifosi granata e la società: Boulaye aveva terminato anzitempo l'allenamento per un lieve risentimento muscolare al quadricipite. A scanso di equivoci, aveva lui stesso inviato un messaggio vocale al direttore sportivo De Sanctis minimizzando sull'accaduto. La Salernitana, però, aveva deciso di cautelarsi: era entrata in contatto con lo staff sanitario del Senegal e aveva richiesto un supplemento di esami. Il completo ritorno di Boulaye all'attività fa tirare a tutti un sospiro di sollievo.