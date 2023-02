Dia corre e Bonazzoli sogna: le due facce del gol, la Salernitana in attesa dei suoi bomber

Di testa, di piede o di carambola: i gol sono sempre belli e in questo momento, in casa granata, sarebbero anche utilissimi. La Salernitana ha bisogno dei suoi attaccanti, in particolare di Boulaye Dia, che quasi da solo regge il peso offensivo della squadra con otto gol realizzati. Resta, però, in bilico e lo staff sanitario prova a restituirlo a Pualo Sousa, all'ultimo istante.

Il bollettino

L'attaccante senegalese prova a sprintare verso il recupero. Ha avviato i giri di campo, di buona lena: lo staff sanitario tiene d'occhio queste ore delicate del recupero, dopo l'infortunio muscolare. Il giocatore ex Sampdoria, invece, non segna dal 4 gennaio, gara contro il Milan. Bonazzoli è spesso sostituito, nell'ultima partita è stato utilizzato anche per schermare il laziale Cataldi e ci è riuscito tra alterne fortune. Se recuperasse Dia, Bonazzoli rischierebbe il posto da titolare, a beneficio del giocatore africano in coppia con Piatek. Paulo Sousa pensa e pondera. La Salernitana ha bisogno del gol di tutti: è l'unica ricetta per la salvezza.