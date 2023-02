Salernitana senza il bomber: sospiri e attesa per Dia, corsa contro il tempo

Sospiri e dubbi per Boulaye Dia. L'attaccante senegalese, migliore realizzatore della Salernitana, ha svolto l'ecografia di controllo. Il problema muscolare al polpaccio non è del tutto risolto. Nel dubbio, è assai probabile che Paulo Sousa non lo rischi per la partita contro il Monza, puntando tutte le carte sulla partita del 5 marzo, a Genova, contro la Sampdoria.

Lo scenario

Terapia, defaticamento, corsetta leggera: mentre la squadra è in campo, torchiata dall'allenatore portoghese, Dia lascia il centro sportivo e spera in un miglioramento repentino delle proprie condizioni fisiche. La lesione non è stata di seria entità ma c'è stato bisogno di un adeguato tempo di cicatrizzazione, per evitare guai. Per questo motivo, le possibilità d'impiego contro il Monza sono davvero ridotte al lumicino. Si prepara di nuovo Piatek, che non segna da tanto, troppo tempo (5 novembre, partita casalinga contro la Cremonese). Nonostante l'asitenza realizzativa, è l'attaccante più prolifico (3 reti) della Salernitana, dopo Dia, se si tiene conto che Bonazzoli ha segnato 2 gol e Botheim appena 1 contro la Sampdoria. Il bottino di gol di tre attaccanti messi insieme non raggiunge quello di Dia. Paulo Sousa, dal principio, non ha gettato la spugna: "Se imparano a pressare, se giocano più a ridosso dell'area di rigore, troveranno anche gusto e beneficio dalla loro nuova posizione". Il problema è portarli vicino all'area di rigore, il problema è nutrirli di gioco e di assist per poter tirare in porta. Nel ballottaggio per la sostituzione di Dia, premesso che Piatek ha caratteristiche da punta centrale e dunque dovrebbe conservare i galloni da titolare, c'è un'altra maglia che è contesa tra Bonazzoli e Botheim. Non è escluso che sia proprio l'attaccante norvegese a conquistarla in extremis.