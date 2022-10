Salernitana, ansia Dia: contusione al ginocchio, l'attaccante si ferma in allenamento

Squadra in casa

Squadra in casa Lazio

Il ginocchio cigola, Boulaye Dia si ferma. Uno scontro fortuito di gioco, il fastidio e la preoccupazione: l'allenatore Davide Nicola spera di non dover rinunciare al giocatore senegalese nella trasferta di Roma contro la Lazio.

Lo scenario

E' accaduto tutto ieri, durante la partitella in famiglia che la Salernitana ha disputato al centro sportivo Mary Rosy. Dia ha subito un colpo al ginocchio e ha dovuto fermarsi a scopo precauzionale. E' il migliore realizzatore della squadra granata e ha caratteristiche tecniche che spingono l'allenatore del cavalluccio marino a definirlo "un unicum" per la squadra. Lo staff sanitario monitorerà nelle prossime ore le sue condizioni di salute. Se non dovesse farcela, spazio dal 1' alla coppia Bonazzoli-Piatek. La Lazio, invece, fa i conti con l'assenza certa del proprio bomber Ciro Immobile.