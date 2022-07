La Salernitana ha scelto il suo centravanti: proviene dalla Champions League

La Salernitana pesca in Champions League per ingaggiare il prossimo centravanti. Si chiama Boulaye Dia, è senegalese, di passaporto francese, gioca nel Villareal. Ecco il candidato alla maglia granata. Il cavalluccio marino ha trovato l'accordo con il club spagnolo: si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro.

La scheda

Boulaye Dia è alto 180 centimetri, ha giocato nell'ultima edizione della Champions contro l'Atalanta, la Juventus, lo Young Boys e soprattutto in semifinale di ritorno, per circa 80', contro il Liverpool. Ha segnato il gol del provvisorio 1-0 degli spagnoli, salvo poi subire la rimonta dei "reds" per il definitivo 3-2. L'operazione Boulaye, ad alto coefficiente di difficoltà, richiede uno sforzo supplementare da parte della proprietà granata, che attende sempre il sì di Bonazzoli ed è pronta all'assalto finale per il turco Yazici. In quest'ultimo caso, l'ingresso di un calciatore con lo status di extracomunitario dovrà essere compensato con la cessione all'estero di un giocatore di pari status. Il procuratore di Mikael lavora alacremente al trasferimento del brasiliano in altro Paese.