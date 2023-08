Maggiore fa il consulto e Bradaric entra in infermeria: Salernitana bende e cerotti

La Salernitana deve fare i conti con un altro infortunio muscolare. Stavolta si ferma Bradaric: dolore al flessore, alza la mano, smorfia di dolore. Non ci sarà contro l'Udinese e toccherà con tutta probabilità a Mazzocchi presidiare la fascia sinistra. Il club granata era già alla ricerca di un mancino che potesse rimpolpare il reparto e il direttore sportivo De Sanctis aveva opzionato Hjelde. Per ingaggiarlo, però, occorrono più risorse, che vanno ricavate da cessioni munifiche - non è il caso della Salernitana - oppure da un risparmio di stipendio. Al momento, il club granata resta prudente ma anche in monitoraggio e in ogni caso un eventuale arrivo non potrebbe essere funzionale alla sfida ai friulani. Mazzocchi a sinistra e uno tra Kastanos e Sambia a destra - dipenderà dalla posizione di Botheim e quindi dalla posizione di Dia - è la soluzione più plausibile.

L'infermeria

Era già stata frequentata da Maggiore e Sfait. Il primo ha ricevuto un permesso per staccarsi per qualche ora dal centro sportivo Mary Rosy. A Roma effettuerà ulteriori esami e consulti specialistici per verificare l'entità del suo guaio muscolare, che coinvolge il tricipite della sura, coscia sinistra. La Salernitana aggiorna il conto dei contrattempi muscolari e riflette: è il settimo intoppo della stagione, se si considera il doppio contrattempo occorso a Bohinen. Va anche precisato che la linea di demarcazione tra staff sanitario e guida dei muscoli, in questo caso, è evidente, lampante. Lo staff sanitario c'entra quando si tratta di recidiva o di allungamento dei tempi di una diagnosi. Se, invece, un calciatore gode di buona salute, scende in campo, si allena secondo il cronoprogramma e le metodologie tecnico-atletiche previste dallo staff e poi si ferma, entrano in ballo altri aspetti sui quali la Salernitana si sta interrogando, ma non quelli legati - in questo caso, in questi casi - al comparto medico.