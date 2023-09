Freccia a destra: si ferma Cabral, la Salernitana gli prepara un programma di recupero fino al Torino

Paulo Sousa, che tra poche sarà relatore in Portogallo - risponderà all’invito degli organizzatori del Thinking Football Summit di Porto, giunto alla seconda edizione -, sfrutterà la pausa del campionato per lavorare sui nuovi arrivati e accelerare il loro processo di adattamento al campionato e agli schemi. Cabral era e resta uno dei più pronti dal punto di vista tattico: conosce già il calcio italiano, a Lecce è stato utilizzato dapprima largo sulla fascia per difendere su Banda (esito non positivo) poi ha avanzato il proprio raggio d'azione trovando la giusta dimensione e collocazione.

La frenata

Il giocatore capoverdiano con passaporto portoghese non giocava una partita intera da quasi due anni. Dopo Lecce, ha pagato dazio al prolungato dispendio di energie. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno rilevato infiammazione da sovraccarico alle ginocchia. Sarà gestito in vista della ripresa del campionato: ghiaccio e terapie dovrebbero rimetterlo in sesto per garantirgli l'ingresso nella lista dei convocati per il 18 settembre, il giorno della partita contro il Torino. Dovrà però rallentare il passo in questi giorni che separano la squadra dal ritorno all'attività agonistica.