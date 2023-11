La Salernitana ha effettuato il secondo cambio in lista: rientra Cabral, esce Stewart

La Salernitana ha chiuso il cerchio burocratico prima di mezzogiorno, deadline per il cambio (l'ultimo) in lista over. Il club granata ha comunicato alla Lega Serie A il rientro di Jovane Cabral nella schiera dei giocatori a disposizione di Inzaghi e utilizzabili domani contro la Lazio.

Lo scenario

Dopo l'infortunio al polpaccio che gli aveva procurato una lesione di secondo grado, Cabral aveva fatto posto in lista a Nwankwo Simy. Il giocatore nigeriano, a propria volta fuori dai piani tecnici fino alla gestione Sousa, era stato fortemente voluto da Inzaghi ed era rientrato nella lista, al posto del compagno infortunato. Simy non avrebbe potuto occupare il posto di un portiere né la diaciassettesima casella della lista over che era e resta scoperta: non era uno svincolato ma un tesserato che in quel momento rientrava nei piani tecnici, quindi all'epoca è stato necessario procedere con la sostituzione, utilizzando il primo dei due cambi che un club ha a disposizione durante la stagione. Ne restava un altro e la Salernitana lo ha utilizzato: fuori Trivante Stewart, attaccante giamaicano, al suo posto di nuovo Cabral. Ne consegue che la Salernitana non possa più effettuare ulteriori cambi con giocatori temporanemente fuori lista. Quando terminerà la sessione invernale del calciomercato, consegnerà una lista blindata, definitiva. Potrà inserire altri giocatori solo a patto che siano svincolati e che nella composizione della prossima lista ritenga di poter lasciare ancora libera la diciassettesima casella over, che resta non occupata anche dopo il nuovo inserimento di Cabral.