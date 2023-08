Le ali dell'entusiasmo granata: c'è Cabral per Sousa, pressing su Tchaouna

Jovane Cabral sta per conoscere l'allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, e i suoi nuovi compagni di squadra. E' tutto fatto per il passaggio in granata dell'esterno d'attacco capoverdiano ma con passaporto portoghese, proveniente dallo Sporting Lisbona. Classe 1998, già obiettivo di mercato lo scorso gennaio, prima della decisione di sterzare invano su Simone Verdi, Cabral approda alla corte della Salernitana in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.

Le opzioni tattiche e l'altro obiettivo

Cabral non è esploso nel suo primo "giro" italiano: ha già vestito la maglia della Lazio nel 2022 ma ha raccolto appena tre presenze. Poi ha giocato dieci gare con lo Sporting Lisbona. E' un esterno offensivo che può adattarsi anche come seconda punta. Darà maggiori opzioni tattiche a Paulo Sousa, che potrà in questo modo anche distribuire diversamente il proprio gioco, disponendo di un calciatore che fa della velocità la propria arma migliore, in grado di "strappare" negli ultimi trenta metri. Insieme a Cabral, il direttore sportivo De Sanctis sta per definire anche l'ingaggio di Loum Tchaouna (’03) dal Rennes. Il calciatore, di nazionalità francese ma nato in Ciad, ha giocato in Ligue 2 nella scorsa stagione con la maglia del Digione. Si discute sul prestito con diritto di riscatto, gradito ai transalpini, oppure sul titolo definitivo con percentuale su futura rivendita, soluzione gradita alla Salernitana