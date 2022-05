Salernitana, Nicola dopo la partita con il Cagliari: "Si deciderà tutto l'ultima giornata"

Squadra in casa

Squadra in casa Salernitana

"Tutti noi vorremmo arrivare quanto prima al sogno salvezza. Da' fastidio prendere gol allo scadere ma è giusto essere obiettivi. Era un impegno tosto, contro una squadra dai grandi valori e che lotta per il nostro stesso obiettivo". Queste le parole di Davide Nicola, dopo il pareggio 1-1 tra la sua Salernitana e il Cagliari. "Rispetto alla gara col Venezia l'abbiamo approcciata meglio", ha sottolineato il tecnico dei granata, "era la terza partita in una settimana per noi. Nel secondo tempo abbiamo alzato di piu' il baricentro".

Lo sgardo al futuro

"Alla fine è arrivato un pareggio", ha osservato Nicola, "sarebbe stato bellissimo vincere, ma forse anche troppo facile. Il nostro sogno si concretizzerà all'ultima partita. Ora dobbiamo prepararci all'impegno di Empoli. E' un'avventura straordinaria e completamente diversa. E' chiaro che non è mai facile lottare in queste situazioni. E' importante mantenere il controllo emotivo delle situazioni. I ragazzi stanno mostrando equilibrio. Le qualità le abbiamo anche noi".