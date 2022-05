Verdi regala il sogno ma Altare gela al 9' di recupero: Salernitana-Cagliari è pareggio

Squadra in casa

Verdi illude e infiamma, Altare gela l'Arechi al 9' di recupero. Finisce 1-1 lo scontro salvezza Salernitana-Cagliari: alla vigilia poteva essere un pareggio anche ipotizzabile nell'ottica del doppio risultato ma l'aggancio isolano in larghissimo recupera è una doccia freddissima. Adesso è un gioco di nervi, all'ultimo duello: la Salernitana sarà di scena ad Empoli e il Cagliari riceverà la visita dell'Inter. Si deciderà tutto all'ultimo tuffo salvezza.

La tattica

Davide Nicola sceglie Ruggeri al posto di Zortea e Verdi, autore del gol partita contro il Venezia, al posto di Bonazzoli che l'aveva sbloccata. Formazioni speculari, stesso modulo (3-5-2) e stesso obiettivo.

La cronaca

La Salernitana rompe il ghiaccio al 3': conclusione alta di Coulibaly dal limite, dopo la respinta della difesa isolana, da calcio d'angolo. Brividi al 9': Radovanovic sceglie il rinvio di testa anziché il ragionamento e il palleggio. Il Cagliari, che parte acceso e aggressivo, recupera subito il pallone e fornisce palla gol a Pavoletti. Sepe in uscita lo anticipa di un soffio. Ancora Pavoletti, al 14', su calcio d'angolo battuto da Lykogiannis, anticipa il diretto marcatore e colpi di testa, fuori di un soffio. Reagisce la Salernitana. Storia del 23': Verdi-Fazio-Verdi, chiusura di triangolo, diagonale fuori. Occorrono episodi propizi, sulle palle inattive i granata sono sempre pericolosi: al 32', su corner di Bohinen, Djuric stacca di testa ma non riesce a schiacciare con forza. Blocca Cragno.

La ripresa

Subito Salernitana: cross di Verdi con il contagiri e Djuric di testa non ci arriva di un soffio (1'). Il cuore c'è ma molto spesso manca la lucidità. Accade al 7', quando Radovanovic cincischia in area, e poi al 10', quando Ederson perde un pallone sanguinoso e Bohinen è costretto a spendere fallo su Deiola. Cartellino giallo dell'arbitro Di Bello e Salernitana senza il regista (era diffidato) ad Empoli. La partita vive lunghi momenti di stasi e di studio, conseguenza della tensione e della paura. Così tocca agli allenatori ravvivare e mischiare le carte. Agostini su sponda isolana sfila Rog e impiega Marin. Nicola risponde sostituendo Bohinen ammonito. Al suo posto Kastanos. Che ha da farsi "perdonare" l'errore commesso allo stadio Olimpico contro la Roma. E così il cipriota Grigoris al 20' inventa il gioco di gambe che gli permette di liberarsi di Lykogiannis e di presentarsi a tu per tu con Lovato che lo atterra. E' calcio di rigore e lo trasforma al 23' Verdi, spiazzando Cragno. La Salernitana va ad esultare ma si ritrova su un ring.

La rissa e il batticuore

Decine di persone partecipano ad un parapiglia. Nasce casualmente. Verdi nell'esultanza sceglie la scivolata e incrocia un giocatore del Cagliari che sta rientrando dal riscaldamento. L'isolano gli rifila la spallata e si scatena la zuffa. Ne fanno le spese Radunovic per il Cagliari e Ribéry per la Salernitana, entrambi espulsi dalla panchina. Il gioco riprende e il Cagliari mette i brividi a Sepe: tiro velenoso di Grassi che scheggia il palo esterno. Brividi anche per il Cagliari: neppure il tempo di registrare il doppio cambio (fuori Zortea e Djuric, dentro Ruggeri e Bonazzoli) che Ederson, dopo sponda di Gyomber, sfiora il gol con un colpo di testa mirato all'angolo alla destra di Cragno. Etra anche Perotti e crea subito superiorità sull'out mancino. Lascia proseguire Kastanos che scuote i guanti di Cragno. Comcinciano 6' di recupero. E cominciano subito con il brivido. Sepe commette fallo da rigore ma prima c'è fallo su di lui. Di Bello dapprima concedere il calcio di rigore e poi, richiamato dal Var, cancella la decisione. Esplode di gioia l'Arechi ma al 9' di recupero Coulibaly perde Altare nel duello aereo e gela i granata. Finisce 1-1.