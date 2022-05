La salvezza passa per lo stadio Arechi: le formazioni di Salernitana-Cagliari

E' il giorno di Salernitana-Cagliari, la salvezza passa per lo stadio Arechi, che si presenterà al cospetto dei granata in formato bolgia. 28mila tifosi sugli spalti, dall'isola in 311. E' uno spareggio in piena regola: la Salernitana, in vantaggio di un punto, deve vincere per accelerare e obbligare il Cagliari ad un finale di sospiri. Occhio, però, a quanto accade poco più su, in classifica: lo Spezia e in particolare la Sampdoria (33) non sono ancora sicure della salvezza ed i blucerchiati ieri hanno anche perso allo stadio Olimpico contro la Lazio. Poi affronteranno la Fiorentina e termineranno il campionato in casa dell'Inter. La Salernitana, però, ora più che mai, non dovrà fare calcoli, dovrà spingere forte perché è artefice del proprio destino.

La tattica

Davide Nicola, allenatore dei granata, potrebbe utilizzare Obi sulla fascia sinistra, al posto di Zortea. Verdi vince il ballottaggio con Bonazzoli dal 1'. In difesa ci sarà spazio ancora per Gyomber, Radovanovic e Fazio. Il portiere Sepe, che era stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco contro il Venezia per un colpo all'occhio che gli aveva provocato gonfiore, si è pienamente ristabilito e sarà a guardia dei pali. Fischio d'inizio alle ore 18.

Le formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L.Coulibaly, Bohinen, Ederson, Obi; Verdi, Djuric.

In panchina: Belec, Dragusin, Gagliolo, Ruggeri, Capezzi, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Bonazzoli, Mikael, Perotti, Ribery. Allenatore: Nicola.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Lovato, Dalbert; Deiola, Grassi, Rog; Marin; Pavoletti, Joao Pedro.

In panchina: Aresti, Radunovic, Lykogiannis, Altare, Carboni, Zappa, Walukiewicz, Baselli, Strootman, Keita Balde, Pereiro. Allenatore: Agostini.