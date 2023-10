Allo stadio Arechi c'è lo scontro salvezza: le probabili formazioni di Salernitana-Cagliari

Un anno fa, il 22 ottobre 2022, Ribéry salutava il calcio giocato tra le lacrime: la Salernitana vinse contro lo Spezia e la squadra festeggiò Re Franck. Un anno dopo, c'è poco di regale in una sfida da bivio salvezza. La Salernitana è penultima e il Cagliari ultimo: Pippo Inzaghi esordisce sulla panchina granata già con l'obbligo di conquistare l'intera posta in palio. Ha scelto il modulo 4-3-2-1, ha chiesto alla squadra di giocare vispa e compatta e di non badare al fioretto: "Se c'è una palla sporca, buttatela in tribuna". Ha anche spronato il pubblico a mettere da parte per 90', se possibile, le frizioni e il malessere sedimentati in 8 partite da andamento lento, perché adesso la Salernitana ha bisogno di fiducia, pazienza e supporto, "quello che ho sempre trovato - ha detto SuperPippo - quando sono venuto da avversario allo stadio Arechi".

Le probabili formazioni

SALERNITANA-CAGLIARI (Stadio Arechi, ore 15)

SALERNITANA (4-3-2-1): 13 Ochoa; 30 Mazzocchi, 23 Gyomber, 66 Lovato, 3 Bradaric; 18 Coulibaly, 8 Bohinen, 7 Martegani; 21 Cabral, 87 Candreva; 10 Dia. A disposizione: 65 Costil, 1 Fiorillo, 5 Daniliuc, 28 Bronn, 98 Pirola, 17 Fazio, 6 Sambia, 25 Maggiore, 99 Legowski, 20 Kastanos, 33 Tchaouna, 19 Stewart, 11 Botheim, 22 Ikwuemesi. All: Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2): 22 Scuffet; 23 Wieteska, 4 Dossena, 33 Obert; 8 Nandez, 29 Makoumbou, 16 Prati, 25 Sulemana, 21 Jankto; 77 Luvumbo, 32 Petagna. A disposizione: 1 Radunovic, 3 Goldaniga, 10 Viola, 14 Deiola, 27 Augello, 37 Azzi, 61 Shomurodov, 30 Pavoletti, 5 Mancosu, 99 Di Pardo, 28 Zappa, 19 Oristanio, 38 Desogus, 9 Lapadula. All: Ranieri.