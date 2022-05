Salernitana-Cagliari è uno spareggio salvezza, parla Nicola: "Salerno la meritA"

Si gioca, di nuovo. Occorre vincere, di nuovo. Salernitana-Cagliari, una manciata di ore dopo Salernitana-Venezia, mette in palio un altro pezzo di salvezza allo stadio Arechi (domenica 8 maggio, ore 18). Davide Nicola presenta il match: "Siamo alimentati da euforia ed energia - dice - ci sono altre tre partite da giocare e vogliamo conquistare questo sogno. I ragazzi stanno bene dal punto di vista psicofisico, perché hanno visto che questo mese e mezzo di lavoro ha prodotto risultati". La vittoria del Genoa ha avvicinato i grifoni: "La partita non l'ho vista, perché avevo poco tempo per preparare la rifinitura e poi altri dettagli domattina - spiega l'allenatore - un conto era preparare la gara contro il Cagliari di Mazzarri e un altro contro una squadra che ha cambiato allenatore e che potrebbe cambiare tattica, magari giocando con la difesa a quattro o con un centrocampo diverso. Mister Agostini potrebbe giocare a 4, come aveva già fatto con la Primavera. Noi abbiamo provato a porre come al solito massima attenzione e dedizione Avremo in ogni caso l'esigenza di fare una partita tosta, sotto tutti i punti di vista. Lo sport ad alti livelli è sempre appannaggio dei grandi capoluoghi di tutto il mondo, eppure ci sono realtà di media dimensione che possono esprimere cose straordinarie. I ragazzi sono aiutati da Salerno che è un posto meraviglioso. A volte penso che realtà del genere sia giusto che raggiungano questi risultati. Salerno è una città calcisticamente neo promossa ma non c'è scritto da nessuna parte che con il percorso adeguato non si possano raggiungere determinati risultati. Il pubblico è meraviglioso e se potessi, come ribadito dopo la partita contro il Venezia, li chiamerei uno ad uno. Noi ce lo siamo meritato. Qui c'è una città che vuole dimostrare che certe storie possono nascere. Possiamo sovvertire eventi solo mettendo insieme la nostra energia, ciascuno per la propria parte".

La partita

Possibile staffetta dall'inizio in attacco? "E' possibile oppure no. Alcune valutazioni ce le conserviamo per l'immediatezza della gara". Dopo la vittoria del Genoa, "non mi interessa pensare se si sia alzata o meno la quota salvezza. A me, invece, interessa che i miei ragazzi sappiano che più vittorie si fanno e meglio è. La Salernitana non è stanca: come potrebbe? Sono enormemente felice per me e per loro. Sono in una condizione di energia enorme, perché si gioca a distanza ravvicinata".

Le sorprese

Sulla fascia sinistra la Salernitana potrebbe presentarsi con la sorpresa Obi, al posto di Zortea. Nicola lo ammette: "Obi è un giocatore che rientra in queste valutazioni di staffetta e ne sto facendo anche su altri elementi". Le condizioni meteo non sono state clementi nelle ultime ore "ma io il tempo non lo posso controllare, invece mi occupo di far scendere in campo una squadra che non ha mai cercato alibi". Sepe "pronto", Mamadou Coulibaly "sta lavorando molto, dopo questa ci sono altre due gare importantissime e io ho bisogno che in questa dinamica siano tutti al 110%. Faccia un ultimo sforzo, lo aspetto e lo conosco dai tempi di Udine".