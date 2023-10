Salernitana-Cagliari è scontro salvezza, parla Inzaghi: "Tifosi, lotteremo per voi"

Conterà solo vincere. Non importerà come e quando: potrà accadere con qualsiasi prestazione e risultato, magari 1-0 "e poi se siamo in vantaggio - aveva detto Inzaghi nel giorno della presentazione - non avrò remore ad inserire il difensore in più". Per il suo debutto, che è già gara bivio, l'allenatore granata sceglierà due centrali, Gyomber e Lovato, e due terzini, Mazzocchi e Bradaric. La difesa passa a quattro ma la Salernitana ha bisogno anche di filtro e diga: Coulibaly sarà in campo dal 1', poi la linea mediana sarà completata da Bohinen e da uno tra Martegani e Kastanos. All'attacco del Cagliari con Dia, Cabral e Candreva. Pippo Inzaghi ha scelto la formazione (ma la nasconde ancora pre pretattica) e ha deciso di temporeggiare ancora sull'inserimento in lista di Simy, che la Salernitana avrebbe dovuto inserire entro sabato alle ore 12. Le condizioni meteo avverse delle ultime ore non hanno favorito l'impennata della prevendita, ma il club granata ha invitato all'adunata e la squadra, in settimana, è stata anche spronata dai cori e da uno striscione esposto da un centinaio di ultras, che hanno invitato a cambiare marcia.

La presentazione

Inzaghi ritorna ad allenare a 5 mesi dalla sfida playoff al Sudtirol (guidava la Reggina, 26 maggio 2023). La Serie A è un po' più lontana - l'esperienza con il Benevento - e quindi a maggior ragione la voglia di far bene è ernome. Ha trasmesso fiducia ed entusiasmo alla squadra. Ora è pronto a misurarsi con il Cagliari di Ranieri. "Ho lavorato su una difesa a quattro perché sapevo che a cinque i ragazzi ci hanno già lavorato. Sinceramente non so ancora in che modo partirò: se opterà per due terzini che spingono, giocheremo a quattro e se avrò un terzino bloccato, non avrà senso. Di sicuro partiremo con centrocampo a tre. Rientrerà Coulibaly, giocheremo con il vertice basso e due mezzali. Per il resto, verificherò. E' un gruppo che lavora bene e non c'è stato bisogno di dare tante regole".

Adrenalina

"Domani voglio vedere all'opera solo una squadra che lotti e dia tutto. Mi interessa che le palle sporche finiscano in tribuna. Voglio che le precedenti otto partite siano solo incidente di percorso. Ho ancora molti dubbi, perché c'è l'imbarazzo della scelta e ho constatato quello che mi aspettavo: per ogni alternativa ci sono due ruoli. Abbiamo ritrovato la squadra al completo, che era un po' il mio cruccio. Lo abbiamo potuto fare da giovedì ma i ragazzi mi hanno dato disponibilità piena, entusiasmo, hanno spinto tantissimo". Il portiere: "Ochoa è l'unico che è rientrato più tardi rispetto agli altri. Ho altri due portieri di esperienza e valuterò. Tutti sono affidabili". La gara è un bivio: "E' una partita importantissima ed è inutile nasconderlo - dice Inzaghi -. E' la mia prima partita sulla panchina della Salernitana e non nascondo emozione. Dobbiamo essere bravi a trascinare i tifosi, giustamente arrabbiati, dalla nostra parte. Il pubblico è deluso da noi ed è normale, dobbiamo dare tutto, impegno. Chiedo però alla nostra gente se possibile per novanta minuti di non pensare a quello che è stato ma a quello che potrà essere. Sono felice di avere lo stadio dalla nostra, uno stadio che quando giocavo qui mi faceva paura. Ho ricevuto l'incoraggiamento di tutti, a partire dal mio esempio, mio fratello Simone, con il quale ci sentiamo due, tre volte al giorno. Se ho un dubbio, chiedo a lui".

La preparazione

E' stata una settimana molto lunga, atipica, strana. C'è stata anche la carica del presidente. "Avrei avuto bisogno di altre due settimane con la squadra, se penso a tutto quello che avrei voluto fare con la squadra. In questi momento, però, l'allenatore dal punto di vista tattico quando arriva può far poco ma la mente è la prima cosa e noi non vogliamo più alibi, non ne dobbiamo dare a nessuno. Dobbiamo capire che siamo una realtà importante: abbiamo presidente con ambizioni e disponibilità e che non ci fa mancare nienbte, che ci ha supportato, abbiamo tre campi a disposizione. Se capisci che sei nell'ambiente ideale, devi dare tutto te stesso. Simy? Mi ha impressionato per entusiasmo e voglia. La società mi ha dato di valutarlo, per il momento deve lavorare ma un Simy così ci può dare soddisfazione. Basta accendergli la scintilla. Dia? Va a duemila come tutti e non mi preoccupa. Davanti però c'è concorrenza, ho 4,5 centravanti e devono essere bravi tutti a rientare con la maglia da titolare. Ci sono sette, otto capitani e non uno. Ai miei calciatori ho detto che devono arare il campo".Conclusione sul Cagliari? "Guardo alle nostre individualità, importanti. Ci sono giocatori veloci e dinamici come Luvumbo e Oristanio e dovremo fare attenzione. Ranieri per la carriera che ha avuto è stimato da noi ed è un esempio, un po' come Ancelotti. Tutti i giocatori ne hanno sempre parlato bene, non urla e dà fiducia alla squadra. Non so se potrò diventare il Ranieri della Salernitana. Di sicuro vorrei restare qui per tanti anni".