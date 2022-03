Notte insonne con Ribéry: la Salernitana multa altri calciatori

Il capitano ha peso, ascendente, carisma: il capitano ha sèguito. Alla notte insonne, che poi si è trasformata nella notte della paura a Capaccio Paestum, a causa dell'incidente stradale nel quale è rimasto coivolto Ribéry insieme ad un parente, non avrebbe partecipato solo il calciatore marsigliese. Anzi, il condizionale può essere eliminato: non ha partecipato soltanto Franck.

I fatti

La Salernitana ne ha avuto prima contezza e poi certezza quando ha esaminato alcuni video della festa privata che si è consumata in un locale di Capaccio Paestum, alla quale avevano partecipato altri calciatori granata. Il presidente Iervolino, in vacanza a Dubai, è in costante contatto con la dirigenza. Al centro sportivo Mary Rosy c'è stato il faccia a faccia tra il direttore sportivo Sabatini ed alcuni calciatori. In arrivo sanzioni: multa salata oppure ulteriore giro di vite che porterà, come nel caso di Ribéry, anche all'esclusione dalla lista dei convocati per Inter-Salernitana, in programma venerdì 4 marzo allo stadio Meazza.