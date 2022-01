Calciomercato Salernitana: i bookmaker quotano la nuova coppia d'attacco dell'ippocampo

La vittoria ottenuta dalla Salernitana nella prima gara del 2022 in casa del Verona - insieme all’arrivo della nuova proprietà - ha riacceso le speranze di permanenza in Serie A.

I bookmaker

I tifosi aspettano dal mercato invernale rinforzi per inseguire una clamorosa salvezza. Come riporta Agipronews, tra i tanti nomi che circolano ce n’è uno che stuzzica i bookmaker. Stuzzica pure i tifosi? Si tratta di Mario Balotelli. L’attaccante classe 1990, dopo l’ultima negativa esperienza al Monza, è ripartito dalla Turchia, ma per lui, nonostante un buon inizio stagione all’Adana Demirspor, sembra troppo forte il richiamo del ritorno in patria. Per gli esperti di Sisal Matchpoint l’operazione è fattibile: vedere Balotelli all’Arechi entro la chiusura del mercato invernale vale 7,50 volte la posta. Una buona notizia anche in ottica nazionale, sogno mai nascosto per l’attaccante ex Inter, che sogna di tornare nel campionato italiano per riconquistare l’azzurro e tornare decisivo in coppia con il suo mentore Roberto Mancini".