Orari dalla quinta alla diciannovesima giornata: la Lega Serie A prepara il palinsesto

Orologi sintonizzati: la Salernitana ed i suoi tifosi sono pronti a far scattare l'organizzazione dei viaggi in giro per l'Italia. Ormai è un rituale, talvolta accompagnato da imprecazioni per i prezzi dei voli e del tragitto in treno che lievitano in misura direttamente proporzionale alla massa di persone che li prende d'assalto. Il 6 settembre è il giorno della pubblicazione del nuovo palinsesto. Il calendario, cioè l'ordine delle partite, è ovviamente già noto. Va aggiunto il fischio d'inizio.

La sequenza

Dopo la sfida al Torino, il 18 settembre, alla ripresa delle ostilità, la Salernitana giocherà di nuovo in casa contro il Frosinone. La Lega Serie A fissa giorni e orari da questa giornata alla diciannovesima, cioè Salernitana-Juventus nel periodo dell'Epifania. Dopo il match casalingo contro il Frosinone, i granata saranno di scena ad Empoli. La collocazione in palinsesto di questa partita tiene conto anche degli impegni europei dell'Inter, che giocherà il 3 ottobre in Champions League, in casa. Avrà necessità di prepararla beneficiando di un congruo periodo di riposo tra Salernitana-Inter e Inter-Benfica.

Le altre partite

Monza-Salernitana, Salernitana-Cagliari, Genoa-Salernitana, Salernitana-Napoli, Sassuolo-Salernitana, Salernitana-Lazio, Fiorentina-Salernitana, Salernitana-Bologna, Atalanta-Salernitana, Salernitana-Milan, Verona-Salernitana, Salernitana-Juventus.

In aggiornamento