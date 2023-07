Avanti Bersagliera: la prima avversaria dei granata in campionato sarà la Roma

Debutto contro la Roma allo stadio Olimpico, dove Dia ha segnato di tacco. I granata ripartiranno dallo stadio del destino. Chiusura di campionato il 26 maggio a San Siro contro il Milan. La Salernitana ha conosciuto oggi, in diretta su Dazn e sul canale YouTube della Lega Serie A il proprio cammino in campionato. Sartà presente ai blocchi di partenza per il terzo anno di fila. La stagione agonistica stavolta non prevede pause natalizie.

Le date e le partite

Dopo il debutto contro la Roma, la Salernitana ospiterà l'Udinese. Terza gara a Lecce. Si comincia il 20 agosto, la maratona terminerà il 26 maggio. Ci sarà un solo turno infrasettimanale, il 27 settembre, e sempre a settembre, il 10, scatterà la prima interruzione per impegni della Nazionale. Le altre soste in programma il 15 ottobre, il 19 novembre e poi il 24 marzo 2024.