Comincia il conto alla rovescia: tra poche ore sarà svelato il calendario di Serie A

Per la legge dei grandi numeri, l'ultima partita casalinga di campionato non dovrebbe essere giocata di nuovo contro l'Udinese ma è meglio non azzardare pronostici e non sfidare la cabala. La Salernitana trattiene il respiro, i tifosi fantasticano sulle trasferte: è tutto pronto per la stesura del calendario di Serie A.

La data

I granata conosceranno il proprio cammino il 5 luglio. Da mezzogiorno, in diretta su Dazn e sul canale YouTube della Lega Serie A, sarà reso noto il calendario della massima serie, che stavolta non prevede pause natalizie. Si comincia il 20 agosto, la maratona terminerà il 26 maggio. Ci sarà un solo turno infrasettimanale, il 27 settembre, e sempre a settembre, il 10, scatterà la prima interruzione per impegni della Nazionale. Le altre soste in programma il 15 ottobre, il 19 novembre e poi il 24 marzo 2024.

Amichevoli e Coppa Italia

Il club granata nel frattempo sta definendo il programma delle amichevoli estive. Ce ne saranno due a Rivisondoli. In Abruzzo la Salernitana soggiornerà fino al 27 luglio e poi si trasferirà a Fiuggi, su consiglio della Prefettura de L'Aquila, per evitare sovrapposizioni con l'arrivo del Napoli che invece sarà di stanza a Castel di Sangro. A Rivisondoli, però, ci saranno poi da fine luglio i granatini delle formazioni Primavera e Under 17. E' in via di ultimazione il programma delle amichevoli che saranno disputate in Lazio. La Salernitana scenderà in campo il 29 luglio contro il Frosinone, che il club granata, attraverso il ds De Sanctis, ha ufficialmente ringraziato per aver messo a disposizione il centro sportivo Capo i Prati. L'1 agosto, la Bersagliera sarà di nuovo in campo: si trasferirà a Latina contro un avversario che con tutta probabilità sarà di caratura internazionale. Il 5 agosto, invece, a Salerno, sarà disputata la seconda edizione del Memorial Iervolino. La Salernitana giocherà poi in Coppa Italia il 13 agosto, a sette giorni dal debutto in campionato.